«الدستور» داخل صومعة حلمى التونى..سيد الرسم: خرجت من الثانوية بأعجوبة.. ودخلت الصحافة بالصدفة

تعلمت من أحمد بهاء الدين الثقافة والتحضر ونجحت فى أول اختبارلـ «مصطفى أمين » فسألنى: «على غششك»؟



لا أقرأ كل كتاب أقوم بتصميم غلافه بل أتعامل بـ «نظرية المجسات » عبر قراءة ظهر الكتاب وبعض المحطات



قال الفنان التشكيلى حلمى التونى إن حياته الصحفية بدأت بالصدفة مع بداية دراسته فى كلية الفنون الجميلة حينما تدهورت ظروف الأسرة ماديًا، مشيرًا إلى دور الكاتب الصحفى الراحل أحمد بهاء الدين فى مساندته ودعمه خلال مسيرته الوظيفية والثقافية.



التقت «الدستور » حلمى التونى فى حوار عاد فيه إلى بداياته الفنية والعملية، وتوقف خلاله عند المحطات المهمة فى رحلته مع الرسم والصحافة وتصميم أغلفة الكتب، كاشفًا عن كواليس عمله مع الأخوين مصطفى وعلى أمين فى مؤسسة دار الهلال، وعن اللحظات الصعبة بعد رفده من المؤسسة وسفره إلى لبنان، وحكى عن محنة معايشته الاجتياح الإسرائيلى لبيروت، وكيف نجح فى العودة إلى مصر.









■ متى بدأت رحلتك مع الرسم؟

- أحب الرسم منذ صغرى، ولم أفكر فى أى شىء آخر، وسقطت فى الثانوية العامة ٣ سنوات، وخرجت منها بأعجوبة، فأهلى كانوا يريدوننى أن أصبح مهندسًا مثل بقية إخوتى، ولكننى التحقت بكلية الفنون الجميلة، وكان مجموعى وقتها ٦٥٪.

■ كيف دخلت إلى عالم الصحافة؟

- حياتى الصحفية بدأت بالصدفة، كنت أدرس فى كلية الفنون الجميلة حينها، وكنت أبحث عن عمل بعدما طلبت أمى أن أبيع بعض مقتنياتها من الذهب، عندها علمت أننا تحولنا إلى فقراء، وكان لأخى صديق يعمل فى مجال التصوير، وعلى علاقة بمجدى فهمى، رئيس تحرير مجلة «الكواكب» آنذاك، وساعدنى فى العمل بمجال الإخراج الصحفى، وكنت أيضًا قد عملت صحفيًا.

■ عاصرت الأخوين مصطفى وعلى أمين فى دار الهلال.. ما كواليس هذه المرحلة؟

- الحقيقة أننى تميزت فى مجال الإخراج الصحفى فى هذه الفترة، وعندما جاء التوأم لدار الهلال قررا وقتها أن يصدرا جريدة يومية عن دار الهلال، وكانت الدار تنشر المجلات الشهرية والأسبوعية ومجلات الأطفال، دون إصدار جرائد يومية، لأنها تحتاج إلى طابع سياسى، وكانت الدار عدو السياسة، حتى إن خزينتها كان يكتب عليها ممنوع الكلام فى السياسة والدين.

وحينما قرر الأخوان تنظيم مسابقة لتصميم الجريدة، واتفقا على أن يكون اسمها «آخر لحظة»، قدمت فى المسابقة التى شارك فيها رؤساء تحرير مجلات دار الهلال، وفزت بها ولم تكن سنى فى ذلك الوقت قد تعدت الـ٢١ عامًا بمعنى أنى كنت «عيل».

وبعد المسابقة طلبنى مصطفى أمين، وقال لى: «على اللى غششك؟»، فأخبرته بأننى لا أعرف أيًا منهما من قبل، فوجدته يقول لى: «الباب ده كنت بفكر فيه أنا وعلى»، وكان يقصد «الباب المفتوح»، الذى وضعته ضمن تصميم الجريدة، وبعدها طلب منى أن أعمل فى مجلة «المصور»، وكانت هى المجلة الأم بين منشورات الهلال، وكان راتبى حينها ١٤ جنيهًا، فمنحنى علاوة قدرها ١٠٠ جنيه.

■ بعدما انتقل الأخوان إلى «أخبار اليوم».. لماذا تمسكت بدار الهلال ورفضت عرضهما؟

- من حسن حظى أننى لم أنتقل إلى «أخبار اليوم» حينها، لأن أحمد بهاء الدين قد ترأس تحرير دار الهلال فى الوقت نفسه، وكان على أمين قد عرض على أن أذهب معه وأتولى مهمة المدير الفنى، ووافقت على طلبه بالفعل، لكن عندما جاء «بهاء الدين» إلى «الهلال»، كان معه صديقى رسام الكاريكاتير المشهور بهجت عثمان، وهو من أقنعنى ألا أذهب إلى «أخبار اليوم»، بحجة أنه جرنان أمريكانى، وقال لى إن المستقبل هنا مع أحمد بهاء الدين، وكنا قد أنشأنا مجلة «صباح الخير»، التى حققت نجاحًا باهرًا، فأغرانى ذلك بعدم الذهاب.

وتقدمت إلى أحمد بهاء الدين بسحب الاستقالة، وأخبرته بأننى فى مأزق، بسبب اتفاقى مع على أمين، فكتب «بهاء الدين» خطاب اعتذار إلى الأخوين، وطلب منى إرساله أولا ثم السفر إلى الإسكندرية حتى لا يجدنى أحدهما، وبالفعل ذهبت إلى سيدى بشر، لكن على أمين وجدنى عن طريق مدير مكتب الأخبار بالإسكندرية، وفى النهاية استقررت مع أحمد بهاء الدين، الذى تعلمت منه السياسة والثقافة والتحضر.

■ بعد ذلك بفترة فصلت من «الهلال» أنت وأحمد بهاء الدين.. فهل ندمت على تفويت فرصة «أخبار اليوم»؟

- لم أندم.. فلم أكن الوحيد الذى فصل من العمل، لقد كنت من بين ١٠٤ زملاء تم فصلهم من معظم الجرائد بسبب رفضنا سياسة الرئيس السادات، وكنت أنا الفنان التشكيلى الوحيد ضمن القائمة، وكان بيننا توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، لكن محمد حسنين هيكل قام بحمايتهم. بينما استبعدت بسبب انتمائى الناصرى وانتقلت مع زملاء كثيرين إلى هيئة الاستعلامات، وسافر أحمد بهاء الدين إلى الكويت وتولى رئاسة تحرير مجلة العربى.

حلمي التوني والزميل إسلام أبوالمجد

■ هل حاولت العودة إلى دار الهلال مرة أخرى؟

- عندما انتقلنا إلى الاستعلامات كنت أعرف شقيق يوسف السباعى، لأنه كان يصدر مجلة للشرطة، وكنت أساعده فى الناحية الفنية، فتوسط لى لمقابلة «السباعى» وعندما قابلته قال لى: «إنت الشيوعيين ضاحكين عليك»، فلم أستطع العودة إلى «الهلال».

وبعدها كان صديقى اللبنانى طلال سلمان يؤسس جريدة «السفير»، وكان ينشر لمجموعة من الكتاب المعارضين لسياسات «السادات» فى بعض الجرائد والمجلات هناك، وكنت أنا والشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى من بين هؤلاء الكتاب.

وأتذكر أن توفيق الحكيم أرسل لنا شخصين، وكان أحدهما رئيس تحرير مجلة «الكواكب»، كى نكتب خطابًا إلى الرئيس السادات نطلب فيه العفو عنا، لكننا رفضنا لأن محتوى الخطاب كان مهينًا بالنسبة لنا، لأننا كنا أصحاب وجهة نظر.

■ ماذا عن سفرك إلى لبنان؟

- عندما كنت أعمل فى «المصور» كانت توزع بكثرة فى لبنان، وكنا نحن نجوم هذه الفترة، وسافرت إلى هناك عندما طلب منى طلال سلمان السفر لأعمل فى مجلة «الآداب» التى وجدت فيها ترحابًا شديدًا.

وبعدها كان طلال سلمان يؤسس- كما قلت- «السفير»، ووجدته «محتاس فى تصميم اللوجو»، وكان يرى أن هذا الاسم لا يليق بجريدة وطنية وقومية، ولكننى قمت بتصميم اللوجو، الذى أصبح شعارها حتى توقفها، وبعدها حققت شهرة واسعة فى بيروت إلى أن جاء عام ١٩٨٢ وحدث الاجتياح الإسرائيلى لبيروت.

■ هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الفترة؟

- كنت أول مرة أرى الموت والهلاك والمدافع والجثث، وكنت عالقًا فى هذا الحصار لأكثر من ٦ أشهر، وفى هذه الفترة كنت متزوجًا وكادت ابنتى، التى لم تكن قد تخطت الــ٣ سنوات حينها، أن تموت، فلم يكن هناك أكل أو شرب أو شىء سوى الدمار.

حينها قررت العودة إلى القاهرة، وخرجنا عن طريق التهريب، فقد كان هناك سائقون متخصصون فى إخراج الناس من الحصار مقابل الأموال، وهنا كانت المفاجأة، إذ إن المسئولين عن الحصار لم يكونوا من الإسرائيليين، لكن كان ذلك مسئولية عملائهم من الداخل اللبنانى، وكان بعضهم تابعًا لأحزاب الكتائب والنمور وكتائب اليمين الشوفينى، بينما يشرف عليهم الإسرائيليون من الخارج.

■ ماذا فعلت بعد رجوعك من لبنان؟

- حينما عدت إلى القاهرة بعد تلك الفترة «اشتغلت فى الرسم وبطلت صحافة»، وقررت تنظيم معارض لكل الناس، إذ كانت فكرة المعارض مكروهة فى الفترة التى سبقت ذلك خلال حقبة الستينيات، إذ كان المجتمع عبارة عن طبقات، وكان هناك انحياز طبقى، بينما رسوماتى دائما ما كانت تعبر عن الأقليات، وكنت أرسم للفقراء الذين لم يذهبوا إلى المعارض، ومن هنا بدأت علاقتى بالفن التشكيلى.

وأتذكر أننى نظمت أول معارضى فى العام ١٩٨٥ وكنت حينها أنظر إلى الفن من منظور غربى؛ ذلك لأننى كنت أهتم بالمدارس الأوروبية فى الفن التشكيلى، ولم تكن هناك محاضرات عن الفن المصرى أو الشعبى إلا على هامش المحاضرات بكلية الفنون الجميلة.

ولذلك فكرت فى الرسم بشكل مختلف، كى تكون لى مدرستى الخاصة، وبدأت أهتم بالفن المصرى خلال الحقب اليونانية والقبطية والإسلامية، وفى النهاية قررت أن أتتلمذ فى مدرسة الفن الشعبى.

■ لماذا اخترت هذا النوع من الفنون؟

- الحقيقة أننى وجدت أن الفن الشعبى اختصر كل الحضارات التى مرت بمصر منذ الحضارة المصرية القديمة المسماة الفرعونية، إلى الحضارة القبطية، واليونانية والرومانية نهاية بالفتح العربى، وأدركت حينها أننى لست فنانًا فرعونيًا، ولا يونانيًا ولا قبطيًا، ولا عربيًا، بل إننى نتاج لكل هذا، ومن هنا وجدت أن الفن الشعبى يلخص كل هذه الأمور.

واتجهت للرسم بالوشم، لأنه يعبر عن الحرية فى الرسم الشعبى الحر الذى يعتبر عصارة كل الحضارات.

■ كيف ومتى بدأت رحلة الـ٤ آلاف غلاف؟

- بدأت فى «دار الهلال»، حينها كنت أعمل من أجل «لقمة العيش»، كما أنى كنت أمارس هواية أحبها وأستمتع بها، ورسمت أغلفة كتير جدًا تعدت ٤ آلاف غلاف، سواء مع دار الهلال أو مع دار الشروق، ولكننى حاليًا «بشتغل الأغلفة ببلاش»، ومعظم من يطلبوننى إما يطلبون الإذن كى ينشروا إحدى لوحاتى على كتبهم، أو لأقوم بتصميم غلاف خاص بهم، وأصبح هذا العمل يمثل لى نوعًا من الحب، وأسهم عملى على تصميم الأغلفة فى خلق سمعة رهيبة لى، لأنه كما يقال «الكتاب سفير والغلاف رسول».

■ ما الذى يميز أسلوبك فى تصميم الأغلفة؟

- عندما عملت فى المؤسسة العربية بلبنان أنشأت ما يسمى هوية وشكل الدار، أى أن يكون لها طابعها الخاص، لأن دور النشر كانت لا تعتمد على لون معين فى الأغلفة، فكنت أرى أنه لا بد أن تتمتع دار النشر بهوية وشكل وملامح خاصة بها، وبدأت أعمل على صناعة هوية للدار، وذلك جاء عن ثقافة يرجع الفضل فى تكوينها إلى أحمد بهاء الدين.

■ وكيف كنت تختار اللوحات للأغلفة؟

- لدى منهج تعلمته من كثرة الطلب على أعمالى، فأنا لا أقرأ كل كتاب أقوم بتصميم غلافه، ففى الشهر الواحد كنت أصمم أكثر من ١٠ أغلفة، فاكتشفت أننى لا أمارس الترجمة الحرفية والوصفية لمحتوى الكتب التى أعمل عليها، وأن هذا هو سر تميزى فى صناعة الأغلفة.

ولكى أصمم غلاف أى كتاب، هناك طريقة كان «هيكل» يسميها «المجسات»، وهى قراءة ظهر الغلاف، الذى عادة ما يكون إحدى فقرات الكتاب، ومعبرًا عن مجمل المحتوى، وبعدها بدأت أقرأ محطات من الكتاب، إضافة إلى الخاتمة، وبالتالى تصبح لدى فكرة عن الموضوع كله دون أن أقع فى فخ التعبير عن مشهد أو جانب واحد فقط من الكتاب.

وهكذا تميز أسلوبى بالعمل على روح الكتاب وكأنه لوحة، لأن هناك مشكلة لدى الرسامين الذين لديهم ماضٍ فى العمل الصحفى الذى يعقم فكر الرسام، لأنه لا يمنحه فرصة التفكير، لأن أحدًا غيره فكر وكتب بالفعل، وهذا ما شعرت بأنه مأزق فنى، وبدأت أخرج من فكرة كونى مترجمًا فوريًا لأفكار الكتاب، لأن أعمل على صناعة عمل فنى موازٍ.

وهكذا فإن كل غلاف أعمل عليه يكون له طابع مختلف، فأغلفة كتب نجيب محفوظ لها طابع مختلف عن كتب هيكل أو جمال الغيطانى، إذن «الحكاية مش سبهللة، الحكاية فكر وعلم»، لأنه يجب أن تكون للفنان قدرة على تنظيم أعماله الفنية، لأن الفن نظام وليس فوضى.