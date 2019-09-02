المشدد 7 سنوات لمسجل خطر بتهمة السرقة بالإكراه فى النزهة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات على مسجل خطر، وذلك لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، فى النزهة.



وكشف أمر الإحالة أن المتهم يدعى طارق.م 30 سنة مسجل خطر، قام بسرقة مبالغ مالية من شخص، بالإكراه، حيث قام المتهم باستيقاف المجنى عليه واشهر فى وجهه سلاح نارى "فرد خرطوش"، وقام بالاعتداء على المجنى عليه محدثا به إصابات بالغة بالجسد.



البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة النزهه الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء ذلك تلاحظ للقوة الأمنية، تجمع عدد من الأهالى، بالتوجه نحوهم لاستبيان الأمر، تبين لهم وجود شخص مصاب بعدة إصابات، والذى أفاد تعرضه للسرقة بالإكراه من قبل شخص استوقفه وقام بإشهار سلاح نارى "فرد خرطوش" وقام بالإعداء به عليه، وأحدث به عدة إصابات، ثم استولا منه على مبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول، وفرا هاربا.



وبتتبع خط سير المتهم، تمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، تم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حتى تم احالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.