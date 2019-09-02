غدًا.. شكري يلتقي المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الثلاثاء، مع المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى جيل دو كيرشوف، الذى يزور مصرعلى رأس وفد من كبار معاونيه، ومن المتوقع أن يبحث الجانبان سبل وتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.



وكان دو كيرشوف قد التقى، اليوم، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حيث أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى، وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبى المعنية ووزارة الداخلية المصرية، لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.

