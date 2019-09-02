الباز يكشف تفاصيل النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم 2019

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على تفاصيل انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الثالثة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن إدارة منتدى شباب العالم أعلنت أن المنتدى في نسخته الثالثة سينطلق خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر.

وتابع الباز، أن باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم ممتد حتى 10 نوفمبر المقبل، منوها على أن مصر كانت سباقة في تصدير مثل هذا الحدث إلى العالم.