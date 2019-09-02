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حوادث

حبس تشكيل عصابى بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمرج

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين فى المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة المرج بمنطقة مؤسسة الزكاة ـ أسفل الطريق الدائرى، تمكنوا من ضبط كل من، "محمود. إ. م"، عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"سليمان. م. ع"، عاطل وبحوزته طبنجة صوت وبخزينتها 3 طلقات صوت، و"رومانى. ج. ب"، عاطل وبحوزته طبنجة صوت وبخزينتها 5 طلقات صوت حال استقلالهم السيارة رقم أ وج 8396 ماركة BYD زرقاء اللون " قيادة الأول ـ مستأجرة " وعثر بداخلها على جهاز لاسلكى بلاستيكى " ووكي توكي "، مبلغ 4315 جنيها، هاتف محمول "مجهول المصدر".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بالاستيلاء على الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهم ومبلغ مالى 4000 جنيه من أحد الأشخاص عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة مستخدمين السيارة والمضبوطات حيازتهم.

وتم التوصل الى المجنى عليه "محمود. م"، 23 سنة، عامل دليفرى وبسؤاله قرر بأنه حال سيره أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة ـ دائرة القسم استوقفه المتهمين عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة وقاموا بتفتيشه والاستيلاء منه على المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28915 لسنة 2019م جنح القسم.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال الشرطة "وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب وبإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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