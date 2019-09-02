محسن مطاوع مساعدًا لرئيس شركة غاز مصر للرقابة الداخلية

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بترقية المحاسب محسن مطاوع لشغل وظيفة مساعد رئيس شركة غاز مصر للرقابة الداخلية.



وكان وزير البترول قد اعتمد، الخميس الماضي، حركة ترقيات جميع العاملين بالشركات التابعة وشاغلي وظائف الإدارة العليا لشهر يوليو 2019.



وبدأت وزارة البترول اليوم في إرسال الحركة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل موظف، حيث تمت ترقية نحو 3000 موظف بكل الشركات، ما بين مدير عام مساعد، ومدير عام "ندب وتثبيت"، ومساعد ونائب "ندب وتثبيت".



وستبدأ هيئة البترول والشركات القابضة في تسلم أوراق المرشحين للترقية في حركة يناير 2020 خلال شهر من الآن.



ونشرت الوزارة تفاصيل الحركة على بوابة تواصل قطاع البترول، حيث يتم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالعامل على الرابط التالى:

https:intranet.petroleum.gov.eg