تامر أمين يهنئ الزمالك بتأهله لنهائي كأس مصر

هنأ الإعلامي تامر أمين، نادي الزمالك، على فوزه على نادي الاتحاد السكندري، وصعوده لنهائي كأس مصر، مؤكدًا أن الزمالك قدم مباراة جيدة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "بطولة الكاس ماشية مع الزمالك وهو يحبها ويمشي فيها جيدًا والزمالك يجد نفسه فيها أما الأهلي فهو جيد في الدوري".



وتابع: "الدنيا فيها كيمياء غريبة فمنتخب مصر كانت الكيمياء مع كأس الأمم الإفريقية أما تصفيات كأس العالم فمعمول لنا عمل على ظهر غراب يتيم مستواك يكون رائع ومكسر الدنيا تخسر المباراة على طوبة أو نقطة أو أشياء بسيطة".



وأشاد تامر أمين، بطريقة لعب نادي الزمالك، مؤكدًا أن ميتشو المدرب السيربي للزمالك يعلم كيف يستخدم لعيبته والزمالك قدم في الشوط الأول مباراة سيموفينية جيدة جدًا، ويبدو أنه سيجد نفسه مع ميتشو ورأي أن هذه التقسيمة جيدة جدًا لأن الزمالك كان الأقرب إلى الفوز بالدوري قبل ان يقتنصه الأهلي، وبفوزه بالكأس تكون الجماهير مرضية".

