مصدر بريطاني: جونسون سيهدد البرلمان من أجل تمرير اتفاق بريكست

كشفت مصادر بريطانية، عن تخطيط بوريس جونسون رئيس الوزراء للإعلان عن لإجراء انتخابات مبكرة في 14 أكتوبر المقبل، في حال لم يحظ بدعم من مجلس العموم البريطاني لتمرير خطته بشان الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".





وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن جونسون سيعلن إجراء انتخابات عامة في 14 أكتوبر في تهديد أخير لإجبار المتمردين ضد سواء من حزبه المحافظين او العمال على تأيد خطته، رغم إعلانه في وقت سابق اليوم أنه ضد إجراء انتخابات مبكرة، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون ألقى قنبلة الليلة الماضية بعد أن أصدر إنذارًا نهائيًا إلى نواب حزب المحافظين بالبرلمان بفصلهم من الحزب لعدم عرقلة أي صفقة مع الاتحاد الأوروبي.





وقال المصدر الحكومي إن رئيس الوزراء يخطط لنشر نص مسودة اقتراح إجراء الانتخابات غدا في حال رفض نواب البرلمان خلال اجتماعهم خطته بشان بريكست، لكن إذا تراجع النواب، فلن يقدم الاقتراح رسميًا.





وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم إنه لن يدعو إلى انتخابات نيابية وستستمر حكومته بأجندتها الحالية وذلك عقب اجتماع طارىء لمجلس الوزراء مؤكدا أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل دون تأخير.





