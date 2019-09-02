حجز صاحب صيدلية بحوزته 5600 قرص أدوية مهربة جمركيًا فى باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية، بحجز صاحب صيدلية ضبط بحوزته 5600 قرص لعلاج أمراض مختلفة مهربة جمركيا، وغير مسجل بوزارة الصحة على ذمة تحريات المباحث.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من شرطة التموين بضبط ضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازته وتجميعه (5600) عبوة وقرص لعلاج أمراض مختلفة، ومنشطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة لوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

