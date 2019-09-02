بيراميدز يتقدم بهدفين في الشوط الأول أمام بتروجيت

تقدم نادي بيراميدز بهدفين مقابل لاشيء أمام بتروجيت في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات كأس مصر.



بيراميدز يلاقي نظيره نادي بتروجيت في إطار مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.



البوركينابي إيريك تراوري، سجل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل كرة عرضية من إسلام عيسى ليرتقي ويضع الكرة في الزاوية اليمنى لمحمد أبو النجا حارس مرمى بتروجيت.



قبل أن يضيف إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 45 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.



بيراميدز واصل ضغطه المستمر على فريق بتروجيت لتسجيل الهدف الثاني وشن بعض الهجمات عن طريق الثلاثي إسلام عيسى وإيريك تراوري وجون أنتوي.



في المقابل حاول فريق بتروجيت الصكود أمام هجمات بيراميدز المستمرة ولعب على الهجمة المرتدى.