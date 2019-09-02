وجدي غنيم معاتبا شباب الإخوان: "إيه يعني بناكل شاورما وبنركب عربيات في تركيا؟!"

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو للداعية الهارب وجدي غنيم، يقول فيه: "في ناس حاقدة علينا، بيقولوا الجماعة اللي راحوا تركيا دول ناس راكبة عربيات، وبياكلوا شاورما.. ربنا وسع علينا وجينا هنا، إيه الحقد، حقد دفين في قلوب الناس.. هو احنا مكتوب علينا الفقر والغلب يعني".

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، على الفيديو قائلا: "هذا الرجل لا يكف عن السفالة ضد كل الناس".

وتابع موجها رسالة لـ"غنيم": "أنتم هربتوا وسيبتوا الشباب بعد ما ضللتوهم يدفعوا ثمن اختياراتكم.. قيادات الإخوان خانت البلد، وخانت شبابها.. وهذا الفيديو عار على الإخوان ووجدي غنيم بياكل ويشرب ومرفه، وبيقول الشباب حاقدة علينا.. أنت قاعد تدفع الناس للموت، وتأكل الشاورما ومنعم بما لديك".