مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل العلاوات الخمس الخاصة للموظفين

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، تسجيلًا صوتيًا لمستشار وزيرة التضامن، عمر حسن، والذي يجيب فيه الأخير على كل الأسئلة المتعلقة بالعلاوت الخمس للموظفين.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أن العلاوات الخمس الخاصة صدرت بقانون عام 1987، وكانت تصدر بقانون خاص بالعلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لافتا إلى أن العلاوة الخاصة تُضم للأجر الأساسي كل خمس سنوات، وبناء عليه كان الموظف لآخر يوم في خدمته يحق له 5 علاوات خاصة يحصل على 80% منها، وتضاف لمعاش الأجر المتغير.

وتابع أن أصحاب المعاشات حركوا دعوى قضائية للمطالبة بإضافة 80% من 5 علاوات لمعاشات الأجر المتغير، وذلك بعد توقف هذا الأمر منذ 2006.

واستكمل أن الحكم النهائي للإدارية العاليا قضى بضرورة إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير بإضافة 80% من العلاوات الخمس الإضافية.