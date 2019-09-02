انتهاء أعمال القافلة الطبية لقرية الجعافرة بدراو في أسوان

أنتهت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، من تنفيذ القافلة الطبيبة بقرية الجعافرة بمركز دراو، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية وتحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.



وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة استمرت لمدة يومين، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي على 1363 مواطنا بالإضافة لإجراء 266 فحصا وتحليلا طبيا، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 335 سيدة.



وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب بالمجان.