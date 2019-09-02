مورينو ومورون يتصدران قائمة هدافي الدوري الإسباني

انتهت أحداث الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، والتي أعلنت صدارة مفاجئة لجدول ترتيب هدافي الليجا للموسم الجديد وهو جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال الذي واصل التألق للجولة على التوالي.



وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد لقب هداف الليجا من قبل في 5 مناسبات، الغياب عن المشاركة بسبب الإصابة لتظهر الكثير من الأسماء المتنافسة على لقب الهداف.



جيرارد مورينو، مهاجم فياريال، واصل التألق بتسجيله هدفًا جديدًا في شباك الحارس كورتوا ليرتفع رصيده إلى 3 أهداف وبنفس العدد من الأهداف وصل لورين مورون، مهاجم ريال بيتيس، التهديف وهذه المرة في شباك فريق ليجانيس ليشارك مورينو الصدارة.



وقد سجل جاريث بيل ثنائية ريال مدريد في مرمى فياريال ليدخل صراع الهدافين مع كريم بنزيما وأنطوان جريزمان وثنائي الصدارة بجانب الكثير من اللاعبين بنفس الرصيد.



وإليكم جدول ترتيب هدافي الليجا بعد نهاية الجولة الثالثة:

1- جيرارد مورينو (فياريال) 3 أهداف.



2- لورين مورون (ريال بيتيس) 3 أهداف.



3- داني باريخو (فالنسيا) 2 هدف.



4- جاريث بيل (ريال مدريد) 2 هدف.



5- كريم بنزيما (ريال مدريد) 2 هدف.



6- أنطوان جريزمان (برشلونة) 2 هدف.



7- نبيل فقير (ريال بيتيس) 2 هدف.



8- روبيرتو توريس (أوساسونا) 2 هدف.



9- روجير مارتي (ليفانتي) 2 هدف.



10- موي جوميز (فياريال) 2 هدف.