أريولا يعبّر عن فخره بارتداء قميص ريال مدريد

أعرب الحارس الفرنسي ألفونس أريول عن فخره بالانتقال إلى ريال مدريد بعد أن أعلن باريس سان جيرمان والنادي الملكي عن صفقة تبادلية تتضمن انضمامه لكتيبة المدرب زين الدين زيدان بمقابل انتقال كيلور نافاس للعب تحت قيادة توماس توخيل ليعوض رحيل جيجي بوفون.



وتعاقد سان جيرمان مع نافاس بصفقة دائمة مقابل 13 مليون يورو، بالإضافة إلى إعارة مينيو رايولا لمدة موسم واحد، وهو العرض الذي لاقى ترحيب من النادي الملكي في الساعات الماضية.



ونشر أريولا فور وصوله إلى العاصمة مدريد صورة تجمعه بشعار الريال وعلق عليها «فخور بكوني مدريديًا»، وذلك على الرغم من معرفته أنه سيكون الحارس الثاني في الفريق في ظل وجود تيبو كورتوا الذي يفضل زين الدين زيدان الاعتماد عليه بشكل أساسي.



ويبلغ أريولا 26 عامًا، وهو من خريجي مدرسة باريس سان جيرمان، لعب مع الفريق الأول لأربعة أعوام وأمضى معظم الوقت بديلًا، وانتقل لأكثر من نادٍ على سبيل الإعارة مثل نيس وباستيا وفياريال، قبل أن يبتسم له الحظ وينضم لواحد من أقوى أندية العالم على مر التاريخ.