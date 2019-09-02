رسميًا.. روما يتعاقد مع هنريخ مخيتاريان من آرسنال

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، من خلال موقعه على شبكة الإنترنت عن انضمام اللاعب هنريخ مخيتاريان إلى روما الإيطالي.



وأكد البيان الرسمي الصادر عن فريق المدفعجية مساء اليوم، أن لاعب خط الوسط سينضم إلى صفوف روما على سبيل الاعارة دون حق خيار الشراء مقابل 3 ملايين يورو.



وأحرز اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أربعة أهداف في 22 مباراة مع آرسنال في الفترة الأخيرة، لكن عدم مشاركته بانتظام مع المدرب آوناي إيمري دفعه إلى المغادرة.



وأكد البيان أيضًا أنه لا يوجد حق خيار للشراء بالنسبة إلى روما، لكن فريق الذئاب مطالب بدفع ثلاثة ملايين يورو مقابل عقد الإعارة مع مكافآت بقيمة 0.1 مليون يورو.



وانتقل مخيتاريان من مانشستر يونايتد إلى آرسنال في يناير 2018 مقابل مبلغ 34 مليون يورو، لكنه خرج من التشكيلة في الموسم الماضي بسبب تراجع مستواه الفني.



وسيخوض مخيتاريان مع منتخب أرمينيا مباراة صعبة للغاية ضد منتخب إيطاليا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 هذا الأسبوع، بعد أن سجل 27 هدفًا خلال 84 مباراة دولية.