سموحة يرفض عرض تركي لضم الأوغندي ديريك ديسبامبي

رفض نادي سموحة عرضا من أحد أندية الدوري التركي للتعاقد مع لاعب الوسط الأوغندي ديريك ديسبامبي.



وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على “تويتر”: “ سموحة يرفض نهائيا رحيل لاعبة ونجم منتخب اوغندا الدولي ديرك ديسامبي للدوري التركي، واكد الكابتن حسام حسن ان ديرك أحد اهم الاوراق الهجومية التي لا يمكن ان يتنازل عنها خاصة انه صاحب حلول في منطقة جزاء الخصم بالإضافة الي كونه هداف دولي”.