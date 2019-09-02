الباز: دعاة الفتنة كثيرون.. وعمار علي حسن أحدهم

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من دعاة الفتنة، ومحاولة البعض تشكيك المواطنين في إنجازات الدولة، واستغلال الحالة الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أنه لا ينكر الواقع، ولا يقول للناس "الأمور وردية"، ولكن عندنا مشاكل نحاول بكل الطرق حلها، ولكن حالة تشكيك في كل شيء لن تفيد البلد.

وتابع: "دعاة الفتنة في مصر معروفين بالاسم، وعمار علي حسن واحد منهم، فهو يحاول التشكيك في كل شيء يحدث في البلد".

وواصل: "من أسبوع كتبت مقالا كشفت عن واقعة واضحة لعمار بأنه لص صحافة وبنى مجده الصحفي على انفراد مسروق ولم يرد حتى الآن".