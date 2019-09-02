على غرار أفلام الأكشن.. ناسا تستعد لتحطيم أي كويكب يقترب من الأرض

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لتنفيذ أكبر مهمة فضائية لها على الإطلاق، فوفقًا لتقرير بثته قناة "الغد" فإنها تُخطط لمهمة جديدة هدفها حماية الأرض من الكويكبات التي تقترب منها، وستعمل على تجربة للسيطرة وإعادة توجيه الكويكبات كي تتحطم بعيدًا عن الأرض.



وأشار تقرير الغد إلى أن مخطط المهمة يعتمد في الأساس على اكتشاف الكتل الصخرية الفضائية التي تقترب من كوكب الأرض بشكل تصادمي، وتؤثر على حياة البشر، وبالرغم من أن الكويكبات باتت تُشكّل تهديدًا للأرض في الآونة الأخيرة على نحو أكبر، إلا أن هذا التهديد يُعد واحدًا من سلسلة الأخطار التي يوجهها كوكبنا مما دفع العلماء للبحث عن الحلول.



وتابع التقرير أن مشروع "ناسا" جاء بالتزامن مع تحذيرات علماء الفلك من الكم المتزايد من الحطام الفضائي الذي بات يُعرض الأقمار الصناعية للخطر.



ومن المقرر أن يجتمع وزراء العلوم من مختلف الدول التي تنتمي لوكالة الفضاء الأوروبية في نوفمبر المقبل، في أشبيلية بإسبانيا، لتحديد التمويل اللازم للوكالة، وسيبحث المؤتمر بشكل أساسي مسألة إنشاء برنامج شامل للدفاع عن الكوكب بقيمة 200 مليون يورو سنويًا.