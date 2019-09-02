التنمية المحلية: ورش تدريب مسائية لمتدربي مركز سقارة

يواصل مركز تدريب التنمية المحلية سقارة، ورش العمل التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، ضمن خطة الوزارة الجديدة التي تنفذها خلال العام المالي الجديد.



وأكدت الصفحة الرسمية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، استمرار ورش العمل التدريبية، وانعقادها على مدار اليوم، لافتة أن ورش العمل مستمرة خلال الفترة المسائية، دون توقف بهدف زيادة وعي وإدراك المتدربين وتحسين أدائهم.



وأشارت إلى أن، ورش العمل المسائية، مستمرة على مدار الأسبوع الأول للعام التدريبي 2019 2020، لتقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى تليق بالمتدربين، وتساعد في تطوير أدائهم العملي.



وأوضحت، أن أعمال التدريب مستمرة، حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتقديم كورسات وورش عمل من خلال أساتذة متخصصين على أعلى مستوى.

