أحمد موسى: يوجد دراسة قانونية لتحصيل الرسوم من المنشآت السياحية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك دراسة قانونية لتحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، مشيرا إلى أن الدراسة ستتناول مدى قانونية تحصيل هذه الرسوم الخاصة بالمنشآت السياحية، بالإضافة لدراسة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية أو عدم قانونيتها وتحصيل المبالغ المستحقة.



وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن النيابة الإدارية تجري تحقيقات بشأن تحصيل رسوم من المنشآت المطلة على البحر الأحمر ومرسى مطروح.





