ارتفاع الأسهم الأوروبية بفعل قطاع الأغذية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في تعاملات هزيلة، الإثنين، مع إقبال المستثمرين على أسهم القطاعات المأمونة، في ظل قيام الولايات المتحدة والصين بفرض مزيد من الرسوم الجمركية، بينما تفوق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بدعم من هبوط الجنيه الإسترليني.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، في بداية إيجابية لشهر سبتمبر، بعدما دفعته مخاوف الركود ونزاعات التجارة العالمية للتراجع 1.6% في أغسطس الماضي. ‭‭ ‬



وبعد شهر من الاضطرابات، تجاهل مستثمرو الأسهم بشكل كبير أحدث تصعيد في النزاع التجاري مع بدء واشنطن تطبيق رسوم قدرها 15% على مجموعة من المنتجات الصينية أمس الأحد، بينما ردت بكين برسوم جديدة على النفط الخام الأمريكي.



وصعد فايننشال تايمز 100 نحو 1% متفوقًا على مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية الأخرى، مع تلقي أسهم الشركات ذات الأنشطة العالمية دعمًا من انخفاض الإسترليني، بفعل مخاوف جديدة بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.



وعلى ستوكس 600، قادت المكاسب أسهم القطاعات المأمونة، مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمرافق العامة التي يفضلها المستثمرون في أوقات الضبابية الاقتصادية.



وأغلق المؤشر داكس الألماني، شديد التأثر بالتجارة، على ارتفاع طفيف بقيادة مكاسب أسهم شركة البورصة الألمانية، بينما صعد سهم آر.دبليو.إي للطاقة المتجددة 3.7% بعدما رفع جولدمان ساكس سعره المستهدف.