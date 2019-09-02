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حوادث

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات بالأميرية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 08:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحالت نيابة الزيتون، عاطل "مسجل خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم الأميرية وكرًا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش فى منطقة الأميرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.

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