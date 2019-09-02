الباز: عبود الزمر «بيخرّف».. والإخوان «خارج الزمن» (فيديو)

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ادعاء عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، بأن جماعة الإخوان "عصية على الذوبان".

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن عبود الزمر يتحدث من الكهف، وكلامه مجرد "تخريف"، منوها أن جماعة الإخوان الآن أصبحت خارج الزمن، ولن تعود مرة أخرى، لأن مصر دولة كبيرة، ولا تسمح بوجود جماعة ومرشد وجماعة إسلامية وغيرها من المسميات.

وتابع: "عبود الزمر في اللحظة اللي بيوجه فيها انتقادات للإخوان قال إنه كان بيناصرهم لكنه اكتشف أنهم لا يطاقوا، ورغم كدة بيطالبهم بالاعتدال وغيره".

ووجه "الباز"، رسالة لعبود الزمر قال فيها: "يا فندم إلزم الصمت، هذه النصائح التي توجهها خارج الزمن، وجماعة الإخوان خارج الزمن".