الشيخ رمضان عبدالمعز يحذر من عصيان أوامر الله

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من عصيان أوامر الله، قائلا: "إياكم وكراهية أوامر الله وأوامر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم".



وأضاف الداعية الإسلامي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية DMC: "حبوا أوامر الله حتى لو قصرتم في أدائها أو كنتم مهملين" كما نهى عن المكابرة في الاعتراف بالذنب، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا تحكم على أفعالها من رأيها دون النظر إلى الدين والشرع، فمن يريد تدخين السجائر يقول إنها ليست حراما ومن تريد خلع الحجاب تفترض أن خلعه ليس حراما أيضا".



وتابع: "لا بد أن ننتبه إلى العمر الذي يمضي سريعا، فيجب أن نقضيه في طاعة أوامر الله ورسوله".

