الكنيسة تنشر صور استقبال محافظ الدقهلية في "مار جرجس ميت دمسيس"

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لاحتفالات الدير والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، أثناء استقبالهما للدكتور مهندس كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في دير مارجرجس ميت دمسيس.



وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر الجاري، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، وتبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليًا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.



