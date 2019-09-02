رسميًا.. برشلونة يعلن انتقال رافينيا إلى سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا رحيل لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا وانتقاله إلى صفوف سيلتا فيجو في على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.



ونشر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه انتقال رافينيا ألكانتارا إلى سيلتا فيجو.



وأعلن برشلونة أيضًا أن البرازيلي رافينيا ألكانتارا قام بتجديد تعاقده مع النادي قبل توقيعه على عقد انتقاله إلى سيلتا فيجو على سبيل الإعارة.



وبحث رافينيا ألكانتارا عن فرصة اللعب خارج برشلونة هذا الموسم بعد نجاح النادي الكتالوني بتدعيم خط الوسط بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج.