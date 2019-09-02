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رياضة

إيكاردي يصل إلى باريس لخوض الكشف الطبي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:39 م
إيكاردي
إيكاردي
وكالات
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وصل النجم الأرجنتيني وقائد نادي انتر ميلانو إلى العاصمة الفرنسية باريس، من أجل خوض الكشف الطبي تمهيدًا للإنتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخرج إيكاردي من حسابات المدرب الجديد لنادي إنتر ميلانو، أنتونيو كونتي بعد المشاكل التي قام بها في الموسم الماضي مع الإدارة والتي كان السبب فيها زوجته ووكيلة أعماله، واندا إيكاردي.

وتشير الصحافة الإيطالية إلى أن نادي انتر سيحصل على مبلغ 80 مليون يورو في مقابل بيع المهاجم الأرجنتيني ليعوض المبلغ الكبير الذي تم دفعه في بديله وهو البلجيكي روميلو لوكاكو.

ولكن حسب “كالتشيو ميركاتو” فإن نادي باريس يريد الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وعقد شراء مقابل 70 مليون يورو مع العلم بأن عقد اللاعب سينتهي في عام 2022.

وسنعرف في خلال الساعات القليلة القادمة ما ستنتهي عليه الأمور فكونوا معنا لمتابعة أبرز وآخر الصفقات في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي في كافة الدوريات فيما عدا الدوري الإنجليزي.

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