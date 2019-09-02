استبعاد بوجبا من قائمة المنتخب الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم، عن استبعاد بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد من قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في مباراتي ألبانيا وأندورا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة يورو 2020.



وكان ديديه ديشان أعلن عن قائمة اللاعبين للجولة الدولية التي ستبدأ بعد بضعة أيام، واستدعى بول بوجبا للمشاركة في المباراتين، لكن اللاعب تعرض لإصابة خلال التدريبات.



وأوضح الاتحاد الإسباني أن بوجبا يعاني من آلام بسيطة في الكاحل، وبالتالي قرر أطباء المنتخب بالتواصل مع الجهاز الطبي في مانشستر يونايتد أن يتم إعفاء اللاعب من خوض مباراتي ألبانيا وأندورا.



وقرر ديديه ديشان استدعاء ماتيو جندوزي نجم آرسنال الشاب ليعوض خروج بول بوجبا من القائمة، وهي خطوة مهمة بالنسبة لصاحب 20 عام والذي قدم مردود مميز في الموسم الماضي.



وأكدت صحيفة ماركا على عدم وجود أي علاقة بين خروج بوجبا من قائمة منتخب فرنسا ومستقبله، وذلك في ظل الشائعات التي تدعي أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد في الساعات الاخيرة من الميركاتو.