طارق يحيي: ميتشو أفضل من فايلر

أكد طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، الذي يتولى قيادة الفريق الأبيض في الوقت الحالي أفضل من فايلر.



وتعاقد الأهلي منذ يومين مع السويسري رينيه فايلر، ليتولى تدريب الفريق الأحمر خلفًا للاورجوياني لاسارتي.



وقال يحيي في تصريحات تليفزيونية أن فايلر كان معروضًا على إدارة الزمالك ولكنها فضلت التعاقد مع ميتشو لوجود فارق كبير في الامكانيات الفنية يصب في مصلحة المدرب الصربي.



وكان يحيي قد تولى تدريب الزمالك بشكل مؤقت في فترة لم تتجاوز الخمسة عشر يومًا.