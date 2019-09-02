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رياضة

السويسري فايلر يقود أول مران له مع الأهلي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:33 م
السويسري رينيه فايلر
السويسري رينيه فايلر
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قاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول مران له مع الفريق مساء اليوم، بعد تقديمه في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، بمشاركة جهازه المعاون المكون من ديفيد سيزا المدرب العام، وتوماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى.

وعقد رينيه فايلر محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، تحدث خلالها مع اللاعبين عن تحديات الفريق خلال المرحلة المقبلة، وبعض الأمور الخاصة بالجانب الفني والعملي، ووجه كلمة ترحيب بجميع اللاعبين وأبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية وخاض الفريق فقرة بدنية استمرت ما يقرب من 20 دقيقة، وعقد المدير الفني جلسة مع معاونيه على هامش المران للتأكيد على بعض التعليمات التي سيتم تنفيذها.

وركز فايلر على تدريبات الكرة بشكل أكبر في بداية مشواره مع الفريق، كما حرص على الحديث مع اللاعبين للتركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية.
وواصل محمد محمود وسعد سمير تنفيذ بعض البرنامج التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وأجرى رينيه فايلر، تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين، وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب بعض الأخطاء، كما خصص توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق، فقرة في بداية المران الفريق الذي أقيم مساء اليوم للجانب البدني.

كما حرص يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، على عقد جلسة مع الحراس: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان؛ للحديث بشكل نظري عن بعض الأمور الفنية، إلى جانب التركيز على التدريبات التي اشتملت على بعض الوحدات التي قام الحراس بتنفيذها.

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