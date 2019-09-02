الكنيسة تنشر صور البابا في رحلته الأحدث إلى "أبو مقار"

نشر المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، مجموعة جديدة من الصور للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أثناء رحلته الرعوية الاحدث بدير القديس مكاريوس الكبير للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون والشهير بدير أبو مقار.



وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر الجاري، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، وتبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليًا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.