تشكيلة بيراميدز الرسمية أمام بتروجت

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، تشكيلة فريقه للقاء بتروجت مساء اليوم، في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، بملعب بتروسبورت.



وشهدت تشكيلة بيراميدز مشاركة مهدي سليمان، حارس المرمى البديل بعد استبعاد أحمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة، بينما يجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء لعدم اكتمال جاهزيته.



وجاءت تشكيلة بيراميدز كما يلي:



حارس المرمى: مهدي سليمان



الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار – محمد حمدي



الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر – إريك تراوري



الهجوم: إسلام عيسى – إبراهيم حسن – جون أنطوي



ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس أحمد دعدور وطارق طه وأحمد توفيق وعبد الله السعيد والأوغندي عبده لومالا وأحمد علي ودودو الجباس، بينما خرج من القائمة محمد عطوة وإبراهيم عادل.



من جانبه، أعلن محمد عودة، المدير الفني لبتروجت تشكيلة فريقه وجاءت كالتالي:



حارس المرمى: محمد أبو النجا



الدفاع: خالد عبد الرازق – أحمد عبد الرسول – أحمد سالم "صافي" – أحمد السباعي



الوسط: محمود عماد – مصطفى معوض – جون جميل "مانجا" – أحمد سعيد أوكا – أحمد عفيفي



الهجوم: أحمد رؤوف.