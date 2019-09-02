رشيد غزال يقترب من فيورنتينا

اقترب نادي فيورنتينا الإيطالي، من التعاقد مع رشيد غزال، جناح المنتخب الجزائري وليستر الإنجليزي، قبل ساعات قليلة عن إغلاق الانتقالات الصيفية.



وذكرت "ليكيب" الفرنسية أن النادي الإيطالي اتجه إلى الجناح الجزائري بعد فشل انتقال مهاجم ريمس ريمي أودين.



وكشفت الصحيفة الفرنسية، عن رغبة نادي فيورنتينا في التعاقد مع الدولي الجزائري لموسم واحد على سبيل الإعارة بخيار الشراء النهائي.



وأضافت أن مسؤولي فيورنتينا توصلوا إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم من ليستر، ولم تتبق سوى بعض التفاصيل المتعلقة بالشق المالي، حيث طالب مسؤولو فيورنتينا بتسديد جزء من الراتب الشهري المرتفع لإتمام الصفقة.



ومن المرتقب أن تبلغ قيمة الصفقة 300 ألف يورو مع إضافة بند يمنح النادي الإيطالي الحق بضم، صاحب 27 عاما، بشكل نهائي مقابل 9.7 مليون يورو.