الأنصاري يخطو نحو اختبار صعب بالدوري الكويتي

بعد 3 سنوات، تذوق فيهم الدولي الكويتي فهد الأنصاري معنى الاحتراف الحقيقي، بالتواجد في الدوري السعودي، عبر بوابتي الاتحاد والفيصلي، يعود "سقراط الكرة الكويتية" إلى قواعده سالما في صفوف القادسية.



ورغم المحاولات والعروض التي داعبت الأنصاري في الميركاتو الحالي، إلا أن المطاف يتجه به وبصورة كبيرة نحو الاستقرار مع الأصفر.



وتعول جماهير القادسية كثيرا على الأنصاري، الذي بات على مقربة من عامه الـ33، لاستعادة لقب الدوري الممتاز من خزائن الغريم التقليدي الكويت، الذي احتفظ باللقب في السنوات الثلاث التي غاب فيها الأنصاري عن الأصفر.



كما تعول الجماهير على اللاعب ورفاق جيله، بدر المطوع، وعامر المعتوق، وضاري سعيد، وغيرهم، لحصد كأس الاتحاد الآسيوي التي زارت خزائن القادسية مرة واحدة، في موسم 2014.



وبعقلية المحترفين، بذل الأنصاري أقصى ما لديه، في تدريبات القادسية منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما لاقى استحسان الجهاز الفني، بقيادة الإسباني فرانكو.



ويدرك الأنصاري الذي يضم سجله 20 بطولة مع القادسية، وواحدة مع الاتحاد السعودي، أن مهمته في الموسم الحالي لن تكون سهلة، في ظل تدعيمات قوية من الأندية المنافسة، الكويت، والعربي، والسالمية، وكاظمة.



وهذا إلى جانب مهمته الأكبر مع منتخب الكويت، الذي تنتظره التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

