رسميًا.. إشبيلية يضم المغربي ياسين بونو

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم، تعاقده مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب جيرونا.



ووفقًا للموقع الرسمي لإشبيلية، فإن بونو، انضم إلى صفوف الفريق الأندلسي قادمًا من جيرونا، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.



وكان بونو، قد هبط مع فريقه جيرونا للقسم الثاني الموسم الماضي، ليعود مجددًا للمشاركة بمنافسات الليجا من بوابة الفريق الأندلسي.



وسيكون بونو بديلًا للحارس سيرجيو ريكو، الذي انتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان، هذا الصيف.