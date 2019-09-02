جالطة سراي يضم مهاجما رومانيا

أعلن نادي جالطة سراي التركي، اليوم، ضم المهاجم الروماني فلورين اندوني من برايتون الإنجليزي على سبيل الإعارة للموسم الحالي.



ونشر النادي التركي صورا للاعب أثناء الخضوع للفحص الطبي في إسطنبول وزيارته لملعبه.



ويلعب اندوني (26 عاما) للمنتخب الروماني، وتدرج في عدة أندية إسبانية مثل فياريال وقرطبة وديبورتيفو لاكورونيا قبل الانتقال إلى برايتون في 2018.