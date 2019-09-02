رسميًا.. مهاجم روما ينتقل للدوري الألماني

أعلن نادي روما الإيطالي، رحيل مهاجمه التشيكي باتريك شيك، لينضم إلى صفوف لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكر روما عبر موقعه الرسمي، أن شيك انضم إلى النادي الألماني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لتنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل 3.5 مليون يورو.



وأضاف روما أن لايبزيج قد يدفع 500 ألف يورو إضافية، في ظل أن عقد اللاعب يحتوى على بند يتعلق بأدائه طوال الموسم، ويعتمد على بعض الأهداف التي يحققها كل من اللاعب والنادي الألماني.



ولفت ذئاب العاصمة الإيطالية، إلى أن الاتفاقية تشمل بند ينص على أنه حال تأهل لايبزيج إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم (20202021)، فسيكون لديهم خيار جعل الانتقال دائمًا، مقابل 29 مليون يورو.



وانضم المهاجم التشيكي إلى روما، في صيف عام 2017 الماضي، وشارك في 57 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف.