الأهلي يجدد عقد أفضل حارس بمونديال الناشئين لليد

جددت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، برئاسة رؤوف عبد القادر، عقد عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق الشباب لليد، لمدة 4 مواسم.



وجاء تجديد الأهلي لحارس مرماه في ظل التخطيط لتواجده ضمن صفوف الفريق الأول استعدادا للموسم المقبل.



وظهر حميد، بمستوى مميز مع منتخب الشباب الذي حصد برونزية كأس العالم تحت 21 سنة بإسبانيا، كما توج مع منتخب الناشئين بلقب مونديال تحت 19 سنة الذي أقيم بمقدونيا، ونال خلاله جائزة أفضل حارس مرمى بالبطولة.



وحصل حميد، أيضا على الميدالية الفضية مع منتخب الشباب في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.



من ناحية أخرى فسخت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي تعاقدها بالتراضي مع أحمد عمارة المنضم حديثًا لفريق السلة قادمًا من سبورتنج.



وجاء ذلك بناء على رغبة اللاعب، بعدما وجد صعوبة في المواظبة على حضور تدريبات الأهلي، نظرًا لظروف تواجده في الإسكندرية لأداء الخدمة العسكرية.