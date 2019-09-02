انضمام عضو جديد بالجهاز الفني لمنتخب إنجلترا
الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:27 م
انضم المدافع السابق كريس باول إلى الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي بقيادة جاريث ساوثجيت.
وبدأ باول مسيرته في كريستال بالاس وقضى 3 فترات احترافية مع تشارلتون، وتولى مؤخرا تدريب نادي ساوثند يونايتد.
وشارك باول "49 عاما" في 5 مباريات مع منتخب إنجلترا طوال مسيرته كلاعب.
وسيعمل باول في الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي على هامش كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وبدأ باول مسيرته في كريستال بالاس وقضى 3 فترات احترافية مع تشارلتون، وتولى مؤخرا تدريب نادي ساوثند يونايتد.
وشارك باول "49 عاما" في 5 مباريات مع منتخب إنجلترا طوال مسيرته كلاعب.
وسيعمل باول في الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي على هامش كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).