هاميلتون: لوكلير لم يكن محظوظًا

قال البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، إنه يتطلع لمواجهات أكثر ضد شارل لوكلير، بعدما حقق السائق القادم من موناكو، فوزه الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، خلال جائزة بلجيكا الكبرى أمس الأحد، ليضع حدا لغياب الانتصارات عن فيراري.



وفاز لوكلير، وهو أصغر فائز بسباق مع فيراري بعمر 21 عاما، بعدما بدأ من مركز أول المنطلقين في يوم مفعم بالمشاعر، في حلبة سبا بعد وفاة الفرنسي أنطوان أوبير، في سباق فورمولا 2، يوم السبت.



وجاء هاميلتون في المركز الثاني مع مرسيدس، لكنه مدد صدارته لبطولة العالم إلى 65 نقطة، فيما اكتفى سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات بالمركز الرابع مع فيراري.



وقال هاميلتون "هو (لوكلير) لم يكن محظوظا حقا في عدة سباقات هذا العام، كان من السهل أن يكون انتصاره الثالث".



وتابع "لذا هناك المزيد ليقدمه، وأنا أتطلع لمشاهدة نضجه والتسابق ضده، الأمر كان ممتعا ومحاولة اللحاق به.. كان سريعا قليلا".



"سباق مونزا"



ويقام السباق المقبل في مونزا معقل فيراري، يوم الأحد، ويأمل الفريق الإيطالي في انتصار أمام جماهيره المتحمسة.



وجاء فوز لوكلير في سبا-فرانكورشان، في السباق 13 من 21 هذا الموسم، وهو الأول للفريق الإيطالي منذ انتصار كيمي رايكونن، سائق ألفا روميو الحالي، في جائزة أمريكا الكبرى في أكتوبر الماضي.



وكان أنجح وأشهر فرق البطولة مرشحا للفوز في بلجيكا، بسبب ملائمة الحلبة لتصميم السيارة بالاعتماد على السرعة الكبيرة، وسيكون مرشحا في مونزا أيضا.



وسيكون تصميم الحلبة الشهيرة بالقرب من ميلانو، التي تتمتع بالخطوط المستقيمة والمنعطفات السريعة، مناسبا لفيراري أكثر مما حدث في سبا.



ولم يفز فيراري بسباق إيطاليا منذ 2010، لكن انتصار لوكلير ربما يزيد التوقعات.



وقال لوكلير الذي كان ينافس مع ساوبر (ألفا روميو حاليا) في 2018 "في العام الماضي ربما استمتعت بأفضل تجربة في حياتي في مونزا.. الدعم الذي حظيت به رغم أنني لم أكن سائقا في فيراري كان لا يصدق، أتوقع أن يكون الترحيب أكبر الآن".