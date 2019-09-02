الحياة المثمرة.. أحدث حلقات الكنيسة من الوعود الإلهية

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الوعود الإلهية".



وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن الحياة المثمرة، تحت شعار: (إنجيل يوحنا 15: 16) لَيْسَ أَنْتُمُ اخْتَرْتُمُونِي بَلْ أَنَا اخْتَرْتُكُمْ، وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ، وَيَدُومَ ثَمَرُكُمْ، لِكَيْ يُعْطِيَكُمُ الآبُ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ بِاسْمِي.





واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد السيدة العذراء مريم، وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر الجاري، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، وتبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليًا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.

