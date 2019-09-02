الإثنين 02 سبتمبر 2019 الموافق 03 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
لواء.حمدى البطران
لواء.حمدى البطران

شطحات رقابية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:59 م
طباعة
فى فترات سابقة، كانت الرقابة على الإبداع فى مصر حسب الأهواء، وما زالت لا تحكمها قوانين أو لوائح سوى القوانين الجنائية. فى عام ١٩٧٥ ترجم الدكتور رءوف عباس كتاب «اليوميات والشهادات»، وطبعه على نفقته الخاصة، وهو كتيب يضم شهادات بعض الأحياء من سكان مدينة هيروشيما اليابانية ممن نجوا من الموت، بعد أن قامت أمريكا بإلقاء القنبلة الذرية عليها.
بعد إتمام الطبع، تعاقد مع مؤسسة الأهرام لتوزيع الكتاب، غير أن مدير تحرير الأهرام لفت نظره إلى أن الوقت غير مناسب لصدور الكتاب، وقد كان وعادت كل النسخ إلى منزل المؤلف مرة أخرى.
وفى تلك الفترة بدأ مسلسل الكتابات الهابطة والانحطاط الإبداعى. وفى أكتوبر ١٩٩٦ قام وفد من النقابات الفنية بمقابلة رئيس الوزراء ووزير الداخلية، للشكوى من تدنى مستوى الإبداع والنشر فى مصر، وطالب الوفد وزير الداخلية بتقديم تعديلات لقوانين النشر بدعوى الحرص على المبادئ والقيم الخاصة بالشعب المصرى، وتجريم الكتب التى تصدر وتتناول حياة الفنانين، وقرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لبحث الأمر.
وفى ٧ نوفمبر ١٩٩٦ أعلن وزير الداخلية وقتها اللواء حسن الألفى أنه يجرى وضع مشروع قانون لحماية المجتمع من الأفكار المضللة، بعد أن ضبطت المباحث الفنية كتبًا ومطبوعات لا أخلاقية داخل المكتبات ودور النشر والتوزيع. وقد عارض المثقفون فى حينه هذا المشروع. وفى نفس اليوم التقى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى رؤساء تحرير الصحف، وأعلن أنه حريص على حرية الرأى والكلمة، كما وعد بأن يتبنى تعديل جميع التشريعات التى تحفظ للكُتّاب ورجال الرأى والفكر حريتهم، وأن تحمى الدولة حقوق الكاتب والصحفى والمؤلف فى التعبير.
وفى نفس السياق طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب الدكتور سمير سرحان، وهو أستاذ جامعى، بتكوين هيئة رقابية على الكتب شبيهة بالرقابة على المصنفات الفنية فى السينما والتليفزيون تتبع وزارة الثقافة.
وفى نفس الفترة بدأ عمال المطابع فى الهيئة المصرية العامة للكتاب فى فرض رقابتهم على الكتب التى تتم طباعتها، وبسطوا رقابتهم أيضًا كمنافس لرؤساء تحرير السلاسل والمجلات التى تصدرها الهيئة.
فقد تعرضت مجلة إبداع التى كان يرأس تحريرها الشاعر المعروف أحمد عبدالمعطى حجازى للتأخير. فقد كان من المقرر أن يصدر العدد فى مايو ١٩٩٧، فإذا به يصدر فى الشهر التالى بعد أن رفعت منه بعض صور اللوحات الموجودة فى العدد، كان هذا العدد من مجلة إبداع يحتفى بالفنان التشكيلى المصرى محمود سعيد، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، وقامت إدارة المجلة بنشر عدد من لوحاته بين صفحات المجلة، الأمر الذى أثار اعتراض عمال المطابع ورفضوا طباعة العدد، إلا بعد رفع اللوحات المفترض أنها عارية وتمس الأخلاق العامة.
كما تكرر نفس الأمر مع مؤلفات الكاتب الروائى المعروف إحسان عبدالقدوس عندما تم حذف بعض الكلمات والعبارات فى روايتى «أنا حرة» و«زوجات ضائعات» عند إعادة نشرهما فى مطبوعات مكتبة الأسرة.
كما اعترض مدير النشر فى الهيئة العامة للكتاب على فقرات من ديوان الشاعر رفعت سلام «هكذا قلت للهاوية» وتأخر الديوان عن موعد صدوره ثلاثة أشهر رغم حصول الديوان على تأشيرة رئيس الهيئة للتصريح بالنشر. وهو ما حدث أيضًا مع الكاتب خيرى عبدالجواد «التوهمات»، واستجاب المؤلف وحذف الفصل غير المرغوب فيه.
وتعرض كتاب الكاتب الصحفى عادل حمودة «قنابل ومصاحف» لتشويه متعمد بترتيب ملازم الكتاب، مما يشوه المضمون ويجعل الكتاب غير صالح للقراءة، وكان الكتاب يطبع لصالح مجموعة التنوير التى طبعتها الهيئة لمقاومة الإرهاب.

موضوعات متعلقة

الآن

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

منذ يوم

الخطيب يطالب "رانيا علواني" بالتزام الصمت

منذ حوالي 8 ساعات

"رويترز": انخفاض فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 5.15 مليار دولار

منذ يوم

إعدام مدرس ذبح زوجته ظنًا أنها "حامل" فى قنا

ads

الصور

image description

بتخفيض 40% افتتاح معرض "العودة إلى المدارس" بـ"التنمية المحلية"

image description

مباراة صعود الزمالك لنهائي كأس مصر

image description

عمر خيرت وفرقة سوهاج يختتمان مهرجان محكى القلعة

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في مقتل سيدة وطفلها على يد زوجها بسبب "الجن"

مصادر تكشف أسباب تصريحات عمرو واكد "الحقيرة" ضد مصر

أسرار الزعيم.. لماذا غضب عادل إمام من وحيد حامد؟

اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

أيام زمان

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

الصحة

في البصرة سنويا .. المئات يصابون بالسرطان

ابتكار جديد يحدث ثورة في عالم الأسنان

دراسة تنصح بعدم إعطاء الأسبرين للأصحاء فوق الـ 70 عاما

إصابة المئات من المهاجرين المحتجزين في أمريكا بالنكاف

الرئيس نيوز

"الهجرة" تتدخل بعد الحكم بإعدام مصري في السعودية "قصاصا"

بسنت فهمي: أسعار السلع المستوردة سترتفع 10% بعد تحرير الدولار الجمركي

وزير الزراعة يفتتح محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في كفر الشيخ

"الكهرباء" توقع مع "سيمنس" توريد أجهزة اتصالات خط الربط مع السودان

منوعات

ألمانيا تحتفل بولادة أول صغيرين لباندا عملاقة

الدوقة تتخذ قرارا صارما يتعلق بوالدها وطفلها

غانا تزود شرطة المرور بالأسلحة للدفاع عن النفس

نمط الحياة الخامل والكسل مرتبطان بمضاعفة خطر الوفيات

كشكول

"استراحة محارب".. المستشار الإعلامي "الخدوم" يرحل عن جامعة القاهرة

رواد "العودة للمدارس": وفرلنا وقتنا وفلوسنا ونحتاج معارض لباقي المنتجات

أحد المشاركين بمعرض"العودة للمدارس": نبيع المنتجات بسعر الجملة

استمرار أعمال تجميل 3900 مدرسة بالبحيرة ضمن مبادرة "مصر أم الدنيا"

إسلام سياسي

كتب تركية تطيح بعميد كلية اللغات والترجمة بالأزهر ورئيس قسم

بلاغ يتهم نجل القرضاوي بالتخابر لتجنيد عناصر إرهابية ضد مصر

شباب الإرهابية يهاجمون القادة: "مش رجالة".. و"منير عايش فى البرج العاجي"

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية


زيت وسكر

بعد سنوات..الحكومة تتوصل لبروتوكول لفض التشابكات المالية مع الكهرباء

التنمية المحلية تدشن معرض العودة للمدارس لمدة أسبوعين

تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع ممثلي مجموعة “كيري”

وقف صرف السلع التموينية لهذا الفئة من المواطنين بداية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
ختامها الكويت
مؤمن المحمدي
ع الفانلة
لواء.حمدى البطران
شطحات رقابية
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
المزيد

الثقافة

غدا.. مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش رواية "خوفا من العادي"

"ونصف آخر لي".. كتاب جديد لـ شهيرة جلال ونضال بدر عن دار الهالة

التحرير لاونج يكرم مسيرة نهاد صليحة بإطلاق منحة لمسرح الشباب

ختام مهرجان باتراس الدولى الثانى للشعر بمشاركة مصرية

صفحتنا ع الفيس بوك