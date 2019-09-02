وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الزامبي سبل التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم العساف مع وزير خارجية زامبيا جوزيف مالانجي، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، أن العساف التقى نظيره الزامبي الذي يزور المملكة حاليًا، حيث بحث الجانبان عددَا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.