«شكري» يبحث أوضاع ليبيا مع مبعوثها الأممي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، مساء الإثنين، لمبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، في مقر الوزارة بالقاهرة.



وقال المتحدث باسم الوزارة، المستشار أحمد حافظ، إنَّ اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.



وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «G7» أكدت ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار الأوضاع، إضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المعنية بالملف الليبي، إذ من المقرر الإعداد للمؤتمر الدولي بشأن ليبيا خلال الأسابيع المقبلة في باريس ولندن بمشاركة الاتحاد الإفريقي.



وتدعم مصر الحلول السياسية للأزمة الليبية، كما ترفض جميع التدخلات الخارجية وتؤكد أن الحل لا بد أن يكون ليبيًا خالصًا.