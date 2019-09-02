"الري": إنهاء أزمة العكارة بمحطات مياه الجيزة

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم حل الأزمة المتعلقة بمحطة مياه الجيزة وإزالة العكارة المتواجدة من ناتج التطهير، وتشغيل المحطة مرة ثانية.



وأكد السباعى لـ"الدستور"، أن الوزارة لا توجد لها حفارات بالمنطقة، ولم تتواجد طحالب نتيجة التطهير، لافتا إلى أن الوزارة لم تقم بأية عمليات تطهير للمياه أمام المحطة، بالإضافة إلى محافظتها على المنسوب اللازم من المياه دائما من أجل إمداد محطات الشرب المختلفة.



كانت محافظة الجيزة تلقت عدة شكاوى من المواطنين بشأن وجود انقطاعات فى مياه الشرب بمحل نطاقهم، وبالفحص تبين أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بأعمال تطهير بجوار مأخذ المياه للشركات بمحطتى الوراق وجزيرة الدهب ما أدى إلى انقطاع المياه بعدد من الشوارع بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية.



وأوضحت المحافظة أنه جارى التنسيق مع وزارة الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة الانتهاء من أعمال التطهير وإعادة التشغيل للمحطات بكامل كفاءتها لعودة انتظام المياه فى المناطق المتأثرة.



كما تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محطتي مياه الشرب بإمبابة وجزيرة الذهب وذلك في ضوء تزايد شكاوى المواطنين من انقطاعات المياه بعدد من المناطق بالمحافظة، مشيرًا إلى التواصل مع وزير الموارد المائية والرى، ومع مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الجيزة لمياه الشرب للوقوف على أسباب مشكلة الانقطاعات.



ومن جانبه؛ أوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن المشكلة موسمية تقلل معدلات وصول خدمة مياه الشرب خاصة للمناطق الواقعة بنهاية مواقع الخدمة.