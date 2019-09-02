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عالم
وزير الخارجية الصيني يتوجه إلى بيونج يانج للقاء نظيره الكوري الشمالي
الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:58 م
وزير الخارجية الصيني وانج يي
أ ش أ
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