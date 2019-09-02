الجيش اليمني يستعيد السيطرة على معسكر عزان في شبوة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قوات الجيش اليمني والأجهزة الأمنية، تمكنت من استعادة معسكر عزان بمحافظة شبوة جنوب اليمن، من جماعات المجلس الانتقالي الجنوبي.



وأضاف وزير الإعلام اليمني في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "في الوقت الذي كنا ننتظر أن ينصاع المجلس الانتقالي لصوت العقل والحكمة والاستجابة لدعوات التهدئة والانسحاب من جميع المواقع الحكومية في عدن وأبين والحوار في جدة تلبية لجهود أهلنا وأشقائنا في السعودية، نفاجأ بسعيه توسيع رقعة التمرد وفتح جبهات جديدة في عزان بشبوة".