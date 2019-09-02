حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى "الحشيش" بالمرج

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين لحيازتهم مخدر الحشيش بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هما مصطفي م، خالد. ج، عاطلان، واعترف المتهمان بحيازتهما مخدر الحشيش بقصد ترويجه بدائرة القسم والكسب غير المشروع منه، واعترفا بحيازتهما 26 قطعة حشيش.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى قسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة قسم المرج، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من القبض على المتهمين وبحوزتهما 26 قطعة حشيش، وبسؤالهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.