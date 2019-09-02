حبس عاطلين بتهمة الاتجار في "الأستروكس" بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم مواد مخدرة "أستروكس" بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.



كانت البداية بورود معلومات سرية إلى قسم شرطة حدائق القبة بقيام عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة.



وبإجراء التحريات والأكمنة تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على لفافتين من مخدر الإستروكس تقدر بنحو ربع كيلو ومبالغ مالية، وبسؤالهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

